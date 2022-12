Ilary Blasi, il nuovo fidanzato è già lontano: ecco cos'è successo

Ilary Blasi lontana dal nuovo amore Bastian. La conduttrice Mediaset ha postato sui social network alcuni video in cui si gode un divertente pranzo in osteria con gli amici. Del fidanzato tedesco non c'è traccia. Un risvolto del resto prevedibile visto che Bastian è tedesco e vive a Francoforte. La relazione con Ilary, sbocciata da poco, procede dunque a distanza. In attesa del prossimo incontro la Blasi si sta concentrando sulle lezioni di inglese: un modo per comunicare più facilmente con l'affascinante imprenditore.