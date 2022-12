Totti e Ilary, tra tribunale e vacanze è già un dicembre...caldo

Il dicembre caldo di Totti e Ilary: i loro programmi

Per prima cosa, tra una settimana, il 12 dicembre, ci sarà la nuova udienza sulla questione Rolex-borse in tribunale. Poi, mentre gli avvocati continueranno a lavorare per trovare una soluzione al divorzio per evitare la separazione giudiziale, loro trascorreranno le prime feste da separati. I figli staranno a Natale con uno e a Capodanno con l'altro. Per il 31 Totti partirà per una meta al caldo con Noemi, Ilary invece dovrebbe trascorrere qualche giorno con Bastian, l'uomo che le è accanto da qualche settimana. Ma la storia non è così avanti come quella del suo ex marito.