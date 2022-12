Ilary Blasi vola in Svizzera dal suo Bastian: i dettagli della vacanza da sogno

Ilary Blasi e una nuova vacanza da sogno: l'ormai ex moglie di Francesco Totti è volata in Svizzera, a St Moritz, per il ponte dell'8 dicembre insieme al nuovo compagno Bastian. Nelle storie social della conduttrice tv, per ora, Bastian non si vede, sono inquadrate le montagne e l'autista che la sta portando in hotel, ma il nuovo fidanzato sembra averla accompagnata in questo nuovo viaggio. Nel gruppo anche l'amica Michelle Hunziker.