Ilary abbracciata a Bastian, ecco la risposta di Totti e Noemi

Francesco Totti e Ilary Blasi: fine di un amore anche per i paparazzi. Per la prima volta i due ex coniugi compaiono con i rispettivi compagni sul settimanale "Chi", in edicola domani, contemporaneamente: Francesco fuori dal ristorante con Noemi, Ilary sulla neve di St Moritz con Bastian. Totti e la compagna sono stati immortalati a Roma e hanno sorriso ai paparazzi, con tanto di bacio pubblico e iniziativa presa dalla ragazza, tra lo stupore generale.