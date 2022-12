Totti e Cristian a Doha, Ilary e Chanel rispondono così

Mentre Francesco Totti, in questi giorni, si trova a Doha con il primogenito Cristian, alle prese tra impegni Fifa e partite da vedere, l'ormai ex moglie Ilary Blasi è tornata a Roma dopo la vacanza in Svizzera con il neo compagno Bastian e si dedica alle figlie Chanel e Isabel. Proprio con la figlia maggiore, la sorella Melory e alcune amiche, Ilary ieri sera è andata a cena in un famoso ristorante del centro.