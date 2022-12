La ex di Bastian rivela: "Mi ha lasciato per Ilary. Vi svelo tutti i suoi segreti"

Emergono per la prima volta dettagli inediti su Bastian, il nuovo compagno di Ilary Blasi . A rivelarli è "Novella Duemila" che dà un cognome, un'età e una professione specifica all'imprenditore tedesco che ha conquistato la conduttrice. E poi intervista anche l'ex fidanzata: "Da un giorno all'altro non l'ho più sentito".

Bastian, chi è e cosa fa il fidanzato di Ilary Blasi

Nell'ordine: secondo "Novella 2000" Bastian si chiama, di cognome, Muller Pettenpohl. Lavora nella società di famiglia, la Pettenphol, fondata nel 1874. Si tratta di un'azienda che si occupa della perforazione di pozzi profondi. Insieme a un socio, poi, Bastian gestisce un'azienda che si occupa di pubblicità digitale. Tutte e due le aziende hanno sede a Wachtersbach, a cinquanta chilometri da Francoforte.

Le parole dell'ex fidanzata di Bastian

A corredo di queste informazioni, anche l'intervista a Claudia Aquino, 24 anni, di mamma polacca e papà italiano, che vive a Francoforte e ha frequentato l'imprenditore per un po': "Bastian ha 36 anni, in genere non gli piacciono le donne più grandi come Ilary, che ha 41 anni. Con lui si può parlare, gli è mancata la mamma, abbiamo avuto delle conversazioni intime e profonde". Poi, però, dopo un po' di mesi di frequentazione, Bastian sarebbe sparito: "Mi diceva che sono al top, poi mi ha detto che ero fredda, ma era lui quello strano. Non ci siamo più sentiti e poi ho visto le foto con Ilary. Il primo week end che non abbiamo passato insieme lui era con lei".