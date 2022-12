Totti e il compleanno di mamma Fiorella: il dolce messaggio del Capitano

Da Doha, dove si trova in questi giorni con il figlio Cristian per assistere alla finale dei Mondiali, Francesco Totti fa gli auguri a mamma Fiorella. Sceglie Instagram, lo storico capitano della Roma, e la canzone "Dove è sempre sole", dei Modà, per augurare buon compleanno alla mamma e, a corredo, sceglie un'immagine di qualche anno fa. C'è Francesco bambino e la madre lo tiene in braccio, al mare. I due hanno sempre avuto un rapporto strettissimo, che si è cementato ancora di più negli ultimi due anni quando è venuto a mancare Enzo, lo "Sceriffo", l'amatissimo papà di Totti.