Totti a Doha, Noemi risponde sui social all'ex marito: ecco la replica stizzita

Dopo le dichiarazioni di fuoco del suo ex marito al settimanale "Chi", Noemi Bocchi risponde, via Instagram, a Mario Caucci. E lo fa a modo suo: pubblica una storia di un cartellone che lui le fece trovare sotto casa con scritto: "Grazie per questi 10 anni unici" e come sottofondo mette la musica del circo. A corredo delle emoticon di sorrisi ironici. Il riferimento di Noemi è alle parole di Caucci secondo le quali il loro sarebbe stato un rapporto pieno di ombre.