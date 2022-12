Ilary Blasi vola in Thailandia con Bastian: i dettagli della vacanza a cinque stelle

Prima vacanza vera per Ilary Blasi e il nuovo compagno Bastian. La conduttrice tv è partita nelle ultime ore per la Thailandia dove festeggerà Capodanno insieme al fidanzato che è con lei ormai da qualche mese. I figli sono rimasti a Roma, nei prossimi giorni anche Francesco Totti, con Noemi, partirà per una meta al caldo.