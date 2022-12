"Totti e Ilary? Non me l'aspettavo": la confessione di Greta Scarano

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo venti anni insieme, continua a far chiacchierare. A dire la sua ora è Greta Scarano, l'attrice che indossato i panni della conduttrice Mediaset nella serie tv sul Pupone 'Speravo de morì prima'. Per la parte la Scarano ha trascorso molto tempo con Ilary e l'ex marito. Alla domanda de Il Messaggero se avrebbe immaginato che quel matrimonio da favola potesse finire, ha così risposto: “Francamente no. Ma sono una persona riservata, penso che siano fatti loro. Io ho raccontato un grande amore, com’era giusto fare in quel momento, e ora mi dispiace che sia finito”.