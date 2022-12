Totti e Noemi in partenza: ecco la meta per la prima lunga vacanza di coppia

Prima lunga vacanza al caldo per Francesco Totti e Noemi Bocchi. Mentre Ilary Blasi è in vacanza in Thailandia con il nuovo compagno Bastian, l'ex capitano della Roma, con i figli e la fidanzata, è volato a Miami da Fiumicino. Poi, dopo un paio di giorni negli Usa, il gruppo si sposterà ai Caraibi e tornerà a Roma tra una decina di giorni.