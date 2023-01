Totti ingrassato? La risposta di Francesco arriva dai Caraibi

Qualche giorno fa, va detto, Francesco Totti ha pubblicato non esattamente la sua migliore foto mentre faceva la pubblicità di un noto marchio di automobili. Qualcuno gli ha fatto (poco elegantemente) notare come sembrasse ingrassato, in un misto di ironia e cattiveria, con battute tipo: "France', te sei magnato le borse di Ilary?". Totti, abituato fin da quando giocava a critiche ben più feroci, non ha replicato: sa bene che il fisico non è più quello di quando giocava e sa pure che, di costituzione, tende a non essere esattamente come Cristiano Ronaldo, per dire. Ma sa pure, a 46 anni, di avere una buona linea e di tenersi in forma giocando a padel e a calciotto.