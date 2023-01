Totti e il gioco d'azzardo, ecco la risposta del Capitano dal Messico

Se la vacanza caraibica gli sia stata, davvero, rovinata, forse lo sa solo lui. Ma Francesco Totti, per il primo vero viaggio con i figli da papà separato, sta cercando comunque di mantenere il sorriso, dall’altra parte del mondo, per i suoi ragazzi. Ma di certo le notizie uscite ieri non gli hanno fatto piacere, per usare un eufemismo, perché hanno rappresentato l’ennesima bufera mediatica nei suoi confronti. Una bufera a cui, per ora, lo storico capitano della Roma non ha replicato ufficialmente: forse lo farà nei prossimi giorni, quando rientrerà in Italia, e intanto valuta il da farsi, anche dal punto di vista legale per tutelare la sua immagine. Nel frattempo, però, Totti sceglie di far parlare immagini e musica.