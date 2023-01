Totti nella bufera, spunta la foto con Noemi e i figli in crociera

Mentre su di lui si abbatte la tempesta mediatica relativa alle scommesse e alla segnalazione dell'anti riciclaggio, Francesco Totti prosegue la sua crociera caraibica. Con lui Noemi Bocchi, i tre figli e gli amici Emanuele Maurizi e Giancarlo Pantano. Quest'ultimo è, da sempre, l'amico del cuore di Totti e in questo momento così difficile gli è sicuramente di supporto. Ecco perché è lui che ha pubblicato due foto inedite della vacanza: in una ci sono lui e Francesco con il mare sullo sfondo, in un'altra c'è tutta la comitiva (Noemi compresa) a tavola.