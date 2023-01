Totti è grasso? La nuova risposta arriva da... Miami

Francesco Totti grasso? Arriva un'altra risposta non a parole, ma come immagini, dell'ex capitano della Roma. Paparazzato a Miami con Noemi Bocchi, Totti non appare chiaramente in forma come quando giocava, ma il fisico è quello di un (quasi) cinquantenne che si allena giocando a calcio a 8 e padel. La costituzione di Francesco, ormai, è questa, cinque anni e mezzo dopo l'addio al calcio non è un figurino, ma le critiche di cui è stato vittima nei giorni scorsi sui social, dopo la pubblicazione di un'immagine per una pubblicità, sono apparse, ancora una volta, fuori luogo.