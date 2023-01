Totti, Noemi, Ilary, i Rolex e le scommesse: cosa succede ora? Tutti gli aggiornamenti

Lui è stato in vacanza con Noemi e i figli tra Stati Uniti e Messico, lei si è regalata una fuga d'amore in Thailandia con Bastian: chilometri di distanza per una distanza che non è mai stata così ampia, non solo geograficamente, tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Adesso, però, terminate le feste, per i due ex coniugi (e rispettivi compagni) si aprono mesi intensi.

Totti, Ilary, i Rolex e le borse Nelle prossime settimane si deciderà in merito alla causa che non ha a che fare con la separazione: Totti accusa Ilary di avergli sottratto i Rolex, lei replica che erano regali. Nel mezzo, le borse fatte sparire da Francesco per ripicca e poi, sembra ritrovate.