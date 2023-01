Totti e Noemi, vacanze da sogno tra Miami e Messico

Nonostante le polemiche per l'inchiesta dell'antiriciclaggio lo abbiano seguito fino in vacanza, Francesco Totti è riuscito a rilassarsi nella sua prima vera vacanza da padre separato. Lui e Noemi, insieme ai cinque figli (tre di lui e due di lei) e a qualche amico, sono partiti il 30 dicembre da Roma, direzione Miami. Un giorno di mare e poi via, in crociera, a bordo della "Symphony of the Seas", una tra le navi più grandi al mondo, donata di tutti i lussi. Ci sono un campo da golf, un simulatore di onde da surf, una pista di pattinaggio e altri servizi. Le tappe della crociera sono state da sogno: Honduras, Messico e Bahamas, mare cristallino, spiagge semideserte, chef di alto livello a preparare pranzo e cena. Totti, che è stato riconosciuto in ogni tappa, ha posato per foto e selfie e ha cercato di staccare la spina dopo mesi complicati, circondato solo dall'affetto delle persone che ama.