Totti e Noemi a Miami, furia per il gesto della Bocchi: "Ma chi ti credi di essere?"

Noemi Bocchi nel mirino degli utenti del web. La compagna di Francesco Totti è stata presa di mira dopo che è diventato virale il video in cui la 34enne passeggia a Miami con l'ex calciatore. Per le strade della città la coppia è stata riconosciuta: il Pupone ha salutato ai passanti con un grosso sorriso mentre la Bocchi è rimasta indifferente. Una reazione che non è piaciuta, tanto che Noemi è stata bersagliata di critiche negative: "Manco saluta la gente, ma chi ti credi di essere?!", "Non ti si fila nessuno!","Non ti conosce nessuno, che pena...".