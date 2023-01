Totti, nuovo viaggio con Noemi: ecco dove sono andati

Nuovo viaggio insieme per Francesco Totti e Noemi Bocchi . Tornati dalle vacanze tra Miami, Messico e Caraibi, i due fidanzati hanno disfatto le valigie, sono stati un paio di giorni a Roma e poi sono ripartiti. Francesco, infatti, è stato invitato negli Emirati per partecipare, insieme ad altri ex calciatori, all’ International Footgolf Tournament di Sharjah e ha portato con sé anche la compagna.

Totti e Noemi, quanti impegni

Non è la prima volta che Totti e la ragazza che, ormai, gli è accanto da un anno viaggiano insieme per motivi legati agli impegni commerciali dell'ex numero 10: al contrario di Ilary Blasi, che ha sempre voluto tenere separato il suo mondo dal quello del marito, Noemi è spesso accanto a Francesco e sta scoprendo una nuova realtà. In tutti i sensi. Quella di Totti, invece, resta sempre legata allo sport e alla Roma: non appena sbarcato ha incontrato tifosi arabi appassionati di giallorosso e ha posato per selfie e firmato maglie e cappelli.