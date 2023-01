Da Totti e Noemi a Giulia De Lellis, quanto costa una giornata a Miami allo stabilimento dei vip

Un'atmosfera magica ed esclusiva, con il mare della Florida da ammirare magari sorseggiando un ricercato cocktail e alle spalle un grattacielo che si staglia al di sopra del quartiere Art Déco di Miami . È quella che si respira al 'The Setai', lo stabilimento dell'omonimo hotel a 5 stelle che è tappa 'obbligata' per i vip decisi a sfuggire all'inverno europeo per godersi sole e relax in questo angolo di paradiso, in un resort dalle suite dotate di arredi in stile asiatico e che offre lezioni di yoga e tai-chi.