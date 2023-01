Noemi e la data di nascita speciale: incredibile coincidenza con la Roma di Totti

Noemi Bocchi e Francesco Totti fanno sul serio. Sono mesi ormai che è chiaro a tutti, ma se non fossero bastate le varie apparizioni di coppia in pubblico, la nuova compagna dell'ex capitano della Roma ha deciso di aprire il suo profilo Instagram, finora rimasto privato. Tanti i dettagli della sua vita privata rivelati da questo gesto a sorpresa, dal profondo legame con i figli fino all'amore per Totti ormai dichiarato anche sui social, tra cuori rossi e foto romantiche. Ma l'incredibile coincidenza è un'altra...