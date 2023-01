Noemi Bocchi e quel no da migliaia di euro detto per amore di Totti

Tra Francesco Totti e Noemi Bocchi la storia procede a gonfie vele. Un amore che i due stanno vivendo su due fronti: non hanno problemi a mostrarsi insieme ma, dopo l'intervista di Totti dello scorso settembre, bocche cucite. Anche se tutti, in Italia e all'estero, fanno a gara per averli. E per avere la prima intervista di Noemi.

Cosa ha fatto Noemi per amore di Totti

Nelle scorse settimane alla compagna di Totti, tramite una persona a lei vicina, sarebbe arrivata un'offerta da migliaia di euro per un'ospitata in televisione. La ragazza non ha neppure preso in considerazione l'offerta: parlerà, ma sul no detto quache giorno fa non sembra aver avuto ripensamenti. La cifra ufficiale non si sa, e neppure il programma, ma pare che l'offerta messa sul piatto, per una ventina di minuti, fosse superiore ai 20mila euro. Verità o fake news? Magari, prima o poi, sarà la stessa Noemi a confermare o smentire.