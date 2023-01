Ilary Blasi: dopo il silenzio social ricompare a Parigi. Ma c'è anche Bastian con lei?

Dopo giorni di silenzio social ricompare Ilary Blasi . L'ormai ex moglie di Francesco Totti ha pubblicato foto e video da Parigi , dove è arrivata nelle ultime ore. Nessuna traccia, almeno su Instagram, del fidanzato Bastian. Ma non è detto che lui non sia con lei: durante la vacanza di Capodanno in Thailandia, all'inizio, Ilary ha pubblicato con il contagocce, salvo poi postare un video in cui si sente nitida la voce del compagno.

Totti e Ilary, meno di due mesi all'udienza

Intanto Ilary e Francesco Totti si preparano alla prima udienza per la separazione prevista per metà marzo. Meno di due mesi per trovare un accordo per non finire davanti al giudice: difficile, ma non impossibile. Intanto le vite dell'ex coppia più amata d'Italia continuano a scorrere sempre più separate: lui è appena tornato da Riad ed è a casa con Noemi, lei è a Parigi. Con Bastian, forse.