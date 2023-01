Ilary a Parigi con Bastian: c'è la prima foto ufficiale

PARIGI (Francia) - Dopo qualche giorno di assenza dai social, Ilary Blasi "torna in scena". E lo fa in grande stile. La show girl, ormai ex moglie di Francesco Totti, riappare da Parigi, lasciando qualche ora di suspense, essendosi ritratta in selfie "solitari", prima del colpo di scena, che ufficializza in un certo senso la sua nuova relazione sentimentale.