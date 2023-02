Totti e Ilary, venerdì è il giorno chiave: i dettagli e il ruolo di Bastian e Noemi

Totti e Ilary, il ruolo di Bastian e Noemi

Merito sarebbe anche dei nuovi compagni. Noemi Bocchi, la fidanzata di Totti, ha accolto nel migliore dei modi i tre figli di Francesco, che con lei sono stati bene in vacanza e vanno spesso nella loro nuova casa mentre Bastian, il compagno di Ilary, così distante dal suo mondo, ha regalato alla conduttrice leggerezza e spensieratezza. E, soprattutto, ne ha ammorbidito le spigolature. Ecco perché Francesco e Ilary potrebbero decidere di mettersi veleni e ripicche alle spalle, per rispetto di un amore durato vent'anni.

Totti e Ilary d'accordo per i figli

La loro priorità è sempre stata quella di tutelare i ragazzi e adesso iniziano a riuscirci davvero nel migliore dei modi. Sembra che Ilary resterà a vivere nella casa dell'Eur fino ai 18 anni di Isabel (quindi per altri 11 anni) e i due grandi, Cristian, che quest'anno diventerà maggiorenne, e Chanel, che ne deve fare 16, faranno base lì. Ma avranno, come hanno già ora, completa autonomia di vedere il padre quando vogliono e di stare con lui senza vincoli. No orari prestabiliti, no regole troppo severe: non avrebbe senso. Perché nel delirio di questi mesi, mediatico s'intende, una cosa è sempre stata chiara: i tre figli di Totti e Ilary hanno sempre sentito ben saldo l'amore dei genitori. E questo è il punto di partenza per una separazione consensuale che prima sembrava impossibile e adesso, anche grazie al lavoro dei legali Simeone (per lei) e Conte (per lui) appare più vicina. Non scontata, ma possibile.