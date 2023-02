Totti e Ilary oggi in tribunale: sul tavolo Rolex, borse e scarpe. Ecco gli scenari possibili

Francesco Totti e Ilary Blasi tornano in tribunale. Venerdì 3 febbraio, alle 14 e davanti al giudice Francesco Frettoni, gli ex coniugi discuteranno della restituzione di Rolex, borse e scarpe . I dettagli della separazione vera e propria verranno invece concordati nell'udienza fissata al prossimo 14 marzo. Secondo le ultime indiscrezioni l'ex calciatore e l'ex moglie sarebbero pronti a raggiungere un accordo consensuale. Decisione presa per il bene dei tre figli - Cristian, Chanel e Isabel - ma pure per rispetto dei nuovi compagni Noemi Bocchi e Bastian Muller.

"Totti e Ilary sono tornati a parlarsi"

Stando agli ultimi gossip, Totti e Ilary sarebbero tornati a parlarsi. Negli ultimi mesi hanno comunicato solo via WhatsApp. La conduttrice Mediaset, che avrebbe perso la testa per il costruttore edile tedesco, non vedrebbe l'ora di chiudere del tutto con il passato per iniziare la sua nuova vita accanto all'aitante Bastian, che ha già presentato alla sorella Silvia e ad altri componenti della sua famiglia. Non è un mistero, invece, la scelta del Capitano: da settimane è andato a convivere in un super attico a Roma Nord con Noemi.