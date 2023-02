Totti e Ilary tornano a parlare in tribunale: i dettagli dell'accordo su Rolex e borse

Francesco Totti e Ilary Blasi tornano in Tribunale. L’ex capitano della Roma e la conduttrice televisiva questo pomeriggio alle 15.30 si sono presentati davanti al giudice Francesco Frettoni per discutere della restituzione di Rolex, borse e scarpe. I dettagli della separazione vera e propria verranno invece concordati nell'udienza fissata al prossimo 14 marzo. Secondo quanto filtra, Totti e Blasi accompagnati dai rispettivi avvocati (Alessandro Simeone e Pompilia Rossi per Blasi e Antonio Conte per Totti) sarebbero pronti a raggiungere un accordo consensuale che porterebbe un punto di incontro, quindi probabilmente potrebbe portare al riassorbimento del primo procedimento, quello che riguarda la scomparsa dei Rolex da una parte e la successiva sparizione di scarpe e borse dall'altra.