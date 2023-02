L'avvocato di Ilary Blasi sul caso Rolex e Totti: c'è un'importante novità

ROMA - E’ durata più di due ore l’udienza che ha visto protagonisti Francesco Totti e Ilary Blasi. La ex coppia è tornata in tribunale davanti al giudice Francesco Frettoni per discutere della restituzione degli orologi Rolex, delle costose scarpe e delle prestigiose borse. All’uscita dal tribunale di Roma l’avvocato di Ilary Blasi, Alessandro Simeone, è rimasto abbottonato senza approfondire la durata anomala dell’udienza: “Due ore di incontro? Non voglio commentare”. Il legale, visibilmente sereno e sorridente, si è lasciato andare solo una una battuta mentre si allontana dai cronisti appostati fuori dalla sede del tribunale: “I rolex restituiti a Totti? Siamo in mano alle decisioni del giudice”, ha concluso il legale.