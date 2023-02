Rolex contesi, Totti al contrattacco di Ilary: la prova portata in tribunale

ROMA - I contrasti tra Francesco Totti e Ilary Blasi si arricchiscono di un nuovo capitolo e stavolta il focus sull'intricata vicenda verte tutto sui Rolex che la showgirl non vorrebbe restituire all'ex capitano della Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera Totti avrebbe esibito, nel corso dell'udienza di venerdì, le ricevute d’acquisto degli orologi per dimostrare che erano effettivamente di sua proprietà e non regali per la moglie ma il tentativo del 'Pupone' non sarebbe servito a nulla. La Blasi avrebbe infatti ammesso di averli presi, come ricorda il Corriere della Sera, convinta fossero destinati a lei. La stessa showgirl avrebbe poi affermato di avere tutto il diritto di tenerseli. I Rolex erano stati prelevati da Ilary Blasi insieme a suo padre da una cassetta di sicurezza in banca il 15 giugno 2022, ovvero un mese prima che i due rivelassero, pubblicamente e con due comunicati stampa diversi, la decisione di mettere la parola fine al loro matrimonio.