Ilary e Bastian nella casa di Totti: il retroscena incredibile

La battaglia legale tra Totti e Ilary si deciderà - e si sta consumando - nelle aule di tribunale, ma tra un'udienza e l'altra c'è spazio per il relax e le nuove vite di coppia. Intanto quella del Capitano, per nulla in crisi con Noemi; e poi quella di Ilary con Bastian Müller, che, come riporta il Corriere della Sera, ha partecipato alla cena da Rinaldi al Quirinale, per intenderci il ristorante della foto scacciacrisi di Totti e la Blasi con la famiglia, con Michelle Hunziker che gli parlava in tedesco, l’agente Graziella Lopedota, l’avvocato Alessandro Simeone, e l'amica Alessia Solidani.