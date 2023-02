Totti, prima dedica d'amore social per Noemi: "Basta uno sguardo". E sulla Roma...

Il figlio Cristian , la Roma e Noemi Bocchi , in rigoroso ordine di apparizione social. Oggi Francesco Totti , a pranzo con figlio e compagna al ristorante L'Isola del Pescatore , ha pubblicato tre storie Instagram, con musiche, dedicate agli amori della sua vita. E se Cristian e la Roma non fanno più notizia, fa notizia la prima dedica social per Noemi .

Totti e la dedica d'amore a Noemi Bocchi

Prima ha pubblicato un video di Cristian, con il cagnolino, in riva al mare e la canzone di Antonello Venditti: "Ma che bella giornata di sole", poi la foto del caffè che gli amici Marco e Stefano gli fanno sempre personalizzato con la scritta "Totti 10". E per questa immagine ha scelto: "Mai sola mai", di Marco Conidi. Perché la Roma era e resta l'amore di una vita. Infine, Totti ha pubblicato per la prima volta un'immagine di profilo di Noemi con la canzone in sottofondo "Basta uno sguardo" di Nek.