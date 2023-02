Mammucari dopo le Iene a casa di Ilary Blasi. E con loro la ex di... De Rossi

ROMA - Metti una sera a cena... Mentre scorrono le immagini di Sanremo, ecco una cena destinata comunque a far parlare di sé nonostante la lontananza dalla kermesse canora. Ilary Blasi svela tramite le sue storie su Instagram una serata conviviale in compagnia di Teo Mammuccari, fresco di addio alle Iene. I due co-conduttori, come si usa dire ora, non erano ovviamente soli, anzi: amici, parenti e delle presenze sorprendenti.