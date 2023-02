Ilary Blasi ipnotizzata da Teo Mammucari: gli cade tra le braccia e...

Ilary Blasi e Teo Mammucari di nuovo insieme. Gli ex conduttori de Le Iene hanno condiviso una cena speciale a casa dell'ex moglie di Francesco Totti. Tra i commensali anche Silvia, la sorella maggiore di Ilary, e Tamara Pisnoli, l'ex di Daniele De Rossi . Durante la serata Mammucari si è divertito a ipnotizzare la Blasi : Teo l'ha fatta rilassare e lei si è abbandonata tra le sue braccia. Un esperimento che ha un significato ben preciso...

Ilary Blasi, Teo Mammucari e l'ipnosi

Dopo l'addio a Le Iene Teo Mammucari tornerà presto in tv con un nuovo format televisivo inerente proprio alla ipnosi e chiamato La sfida. Dovrebbe andare in onda su Italia Uno. Il conduttore ha condiviso tra le sue storie Instagram anche alcuni video in cui ipnotizza Francesco Chiofalo, l'ex star di Temptation Island e La Pupa e il Secchione.