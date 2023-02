Totti, sorpresa romantica e scherzo a Noemi: cosa è successo a Venezia

Dolce San Valentino per Francesco Totti e Noemi Bocchi. La coppia ha optato per una fuga a Venezia, la città più romantica al mondo. In albergo il Capitano ha deliziato la nuova compagna con una tenera sorpresa: la scritta "Io e Te" sul letto con petali di rosa. La 34enne ha postato la foto sul suo account con in sottofondo la canzone 'L'amore sublime' di Renato Zero. Prima ancora un selfie con l'ex calciatore sulle note di 'Vorrei' dei Lunapop. Poi in una storia Instagram Totti ha scherzato con Noemi...