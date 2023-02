Chanel Totti con mamma Ilary, la serata prende una piega deludente: "Che amarezza"

Mentre Totti trascorreva il suo primo San Valentino con Noemi Bocchi a Venezia, Ilary Blasi ha passato una piacevole serata in famiglia con le sue figlie, Chanel e Isabel. "Con i miei amori", ha scritto l'ex moglie del capitano giallorosso sui social come didascalia del video postato su Instagram. Storia che è stata ricondivisa anche da Chanel, che però ha aggiunto "che amarezza". Nel video si vede una tavola a tema San Valentino, con petali rossi e candele, mentre la figlia di Ilary è seduta accanto alla sorellina con il telefono in mano. Forse Chanel si sarebbe aspettata di passare diversamente la festa degli innamorati, che invece ha condiviso in famiglia.