Chanel Totti star alla Fashion Week: ecco cosa ha fatto con Belen

Chanel Totti sempre più star dei social. Tanto che adesso avrà anche l'agenzia della mamma, la Notoria di Gabriella Lopedota, a seguirla per varie collaborazioni. La figlia dello storico capitano della Roma e di Ilary Blasi, 16 anni a maggio, ieri era a Milano per la sua prima Fashion Week, accompagnata dalla zia Silvia, che da anni lavora nel settore. Chanel ha partecipato alla festa di Belen Rodriguez per la presentazione del suo brand Mar de Margaritas: jeans, giacca nera, camicia bianca corte, borsa gialla del marchio che porta il suo nome, la ragazza è stata molto apprezzata e ha posato con naturalezza per i fotografi. La sua strada è solo all'inizio.