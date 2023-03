Ilary Blasi sempre più innamorata di Bastian: arriva la dedica che emoziona VIDEO E FOTO

Ilary Blasi, parole sue, non è mai stata una donna capace di grandi slanci d'amore in pubblico. I sentimenti preferisce tenerli per sé. Adesso, però, dimenticato Francesco Totti (con cui il 14 inizierà una dura battaglia legale per il divorzio), la conduttrice è completamente innamorata dell'imprenditore tedesco Bastian Muller. Si vedono tutti i fine settimana in giro per l'Europa e oggi, nel giorno del suo compleanno, Ilary non solo ha scelto di pubblicare foto inedite con lui, alcune anche molto sensuali, ma gli ha dedicato parole dolcissime.