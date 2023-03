Ilary scatenata al compleanno di Isabel. Totti non c'è: ecco il motivo

Isabel Totti ha compiuto sette anni. Per l'occasione mamma Ilary Blasi ha organizzato una sfarzosa festa a tema Lelly Kelly, in cui tutto era rigorosamente rosa. Al party la conduttrice Mediaset, che ha indossato per l'occasione degli sgargianti stivali pink, si è scatenata ballando con le sue amiche con la musica in cuffia. Grande assente Francesco Totti: perché non era presente alla festa della figlia più piccola? I rapporti - a quanto pare ancora tesi - con Ilary non c'èntrano...