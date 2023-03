Divorzio Totti e Ilary, ecco la prima decisione del Giudice

Entra nel vivo il processo di separazione, e poi divorzio, tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Oggi è arrivata la prima decisione del giudice che, in via telematica, ha comunicato alle parti come l’inizio del procedimento sia stato rimandato. Non è chiaro, ancora, quale sia la data: potrebbe trattarsi di poche ore o di giorni. Ma sicuramente non si andrà troppo per le lunghe perché la volontà delle parti è di stabilire in fretta le modalità del divorzio. In ballo, oltre all’affidamento dei figli Cristian, Chanel e Isabel, probabilmente congiunto, soprattutto la parte economica di un rapporto durato, tra fidanzamento e nozze, vent’anni. Non farà parte di questo filone invece la “battaglia dei Rolex”, regolata dalla settima sezione del tribunale civile di Roma, che deve ancora pronunciarsi.