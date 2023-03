Ilary innamorata pazza, Bastian alla festa della figlia Isabel: tutti i dettagli

Ilary Blasi e Bastian Muller fanno sul serio. L'imprenditore e modello tedesco è arrivato a Roma qualche giorno fa per non perdersi la festa di compleanno di Isabel, la figlia che la conduttrice Mediaset ha avuto sette anni fa dall'ex marito Francesco Totti. A farlo sapere il settimanale Chi, che ha pubblicato alcune immagini dello sfavillante party a tema Lelly Kelly. Negli scatti Ilary e Bastian si lasciano andare a tenere effusioni: insieme solo dallo scorso novembre, il rapporto si è consolidato velocemente. "Bastian è arrivato apposta dalla Germania, è rimasto seduto a un tavolo ad aspettare Ilary e poi è ripartito. Ma, prima di salire in macchina, ha salutato con trasporto la conduttrice", si legge sulla rivista.

Perché Totti non era alla festa di compleanno della figlia Isabel

Francesco Totti non ha presenziato alla festa di compleanno di Isabel perché impegnato a Dubai con un torneo di padel. L'ex calciatore ha sicuramente fatto sentire il suo supporto a distanza ed è pronto a recuperare con la bambina non appena rientrerà in Italia. All'evento, che si è tenuto alla Maison Fioranello, non sono mancati i fratelli di Isabel Chanel e Cristian (con fidanzata). Presente inoltre il cugino di Totti, che ha scelto di proseguire l'amicizia con Ilary Blasi.