Totti e Ilary, le novità sul divorzio: niente accordo, cosa succede ora

ROMA - Nell’agenda di Francesco Totti presto saranno fissate le date delle prossime udienze per la separazione e per gli orologi e le borse. Entrambe le cause sono in riserva e nei prossimi giorni si conosceranno le date, che saranno note tra la fine del mese e dopo Pasqua. Probabile che si arrivi a metà aprile. Tempi più lunghi invece per lo sfratto del centro sportivo della Longarina: si andrà a finire tra fine aprile e metà maggio. Questa sembra la causa più facile, c’è da seguire un iter per riprendere possesso di un bene di proprietà. In una situazione di buoni rapporti il caso sarebbe stato già risolto.