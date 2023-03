Ilary Blasi e Bastian pazzi d'amore: pizzicata la sorpresa super romantica!

Cosa hanno fatto Ilary e Bastian a Milano

Ilary e Bastian sono andati a pranzo in pieno centro, al The Dome, e poi hanno fatto un giro per negozi. Sono entrati da One Block Down, patria dello street style, e successivamente si sono spostati nelle eleganti boutique di via Montenapoleone, vicino all'hotel dove alloggiavano. A un certo punto - come racconta sempre la rivista - mentre Ilary era in camera, Bastian è andato a prenderle un fiore. Un gesto romantico, molto apprezzato dall'ex Letterina di Passaparola.