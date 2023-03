Totti furioso con Ilary per due motivi: c'entrano Bastian e la casa

Alla vigilia della nuova udienza davanti ai giudici del tribunale civile, la tensione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è altissima. L'ex capitano giallorosso sarebbe furioso con la Blasi per due motivi: in primo luogo perchè Bastian Muller, il nuovo compagno di Ilary, dorme nella villa all'Eur che lo stesso Totti utilizza quando non si trova nell'attico di Roma Nord con Noemi Bucchi.

Totti e le foto di Isabel con Ilary e Bastian

Ma ad infastidire Totti ci sarebbero anche le foto, uscite su diversi settimanali, che mostrano Ilary e Bastian camminare mano nella mano con la figlia Isabel. Totti e Ilary sono pronti a darsi battaglia in tribunale. In ballo due cause, una giudiziaria e una civile. Nella prima in ballo ci sono l’affidamento dei figli e la villa dell’Eur, mentre l’altra verte sulla questione dei Rolex, che secondo Totti sarebbero stati sottratti dalla Blasi.