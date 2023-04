Ilary e Totti divorzio, la situazione si complica: arriva la richiesta del giudice

"Fermatevi, finché siete ancora in tempo e pensateci bene": sarebbe stato questo il consiglio che il giudice del tribunale civile Simona Rossi avrebbe dato a Francesco Totti e Ilary Blasi. L'ex calciatore e l'ex moglie sono comparsi in aula in gran segreto lo scorso venerdì per la prima udienza effettiva della causa di separazione. L'ex coppia è in lotta per l'affidamento dei figli, l'eventuale assegno di mantenimento, la casa coniugale all'Eur, le proprietà immobiliari e un sostanzioso patrimonio in banca. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, il giudice Rossi avrebbe concesso tempo di qui fino all'estate agli avvocati di Totti e Ilary perché trovino un accordo che scongiuri una lunga e accanita battaglia legale.