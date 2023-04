Totti lascia la casa a Ilary, ma lei cambia le serrature

La casa

Il giudice, al momento, potrebbe emettere una sentenza provvisoria e potrebbe far sì che gli ormai ex coniugi, una volta stabilita l’entità del mantenimento ai figli, possano provare a trovare un accordo e un punto di equilibrio. In questo discorso rientrano anche i costi della casa: parliamo di una villa enorme, con campo da padel, palestra e doppia piscina. A chi spetta provvedere a tutto? A Totti (per quanto riguarda i figli)e a Ilary, che in quella casa ci vive e vivrà.Tutto il resto delle spese per i figli dovrebbe essere diviso a metà tra i genitori e di questo si occuperà il giudice. Che la casa resti a Ilary e ai ragazzi, quando non saranno da Francesco, sembra sicuro. Se poi la conduttrice vorrà portarci il nuovo compagno Bastian sarà una sua scelta: a Francesco potrà non far piacere, visto che quella è la villa che lui ha costruito per la famiglia e per i suoi figli. Ma è una questione morale, non legale.