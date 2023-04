Chanel e i gossip sul fidanzato, arriva la risposta di Totti VIDEO

Francesco Totti risponde a modo suo ai gossip su sua figlia Chanel. La ragazza (sedici anni ancora da compiere, anche se spesso qualcuno lo dimentica) negli ultimi giorni è finita al centro di una storia con protagonisti due influencer ma non ha mai replicato ufficialmente. Ci ha pensato il padre, con il suo solito modo ironico, a chiudere la questione. Venerdì sera, durante il concerto di Eros Ramazzotti, in una delle tante dirette ha inquadrato la figlia e l'amico di famiglia Carlo Cancellieri e ha detto: "Ecco il nuovo fidanzato di Chanel". La ragazza ha riso, un po' imbarazzata dalle riprese del padre, e la questione è finita lì. In attesaq, forse, della prossima battuta di Totti...