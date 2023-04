Ilary Blasi: "Sono diversa rispetto a un anno fa. Oggi ho voglia di..."

Tutto pronto per il ritorno di Ilary Blasi in televisione, ad un anno dalla separazione da Francesco Totti . L'ex Letterina di Passaparola è stata riconfermata alla guida dell' Isola dei Famosi , in partenza su Canale 5 lunedì 17 aprile. In un'intervista rilasciata al magazine Chi la conduttrice ha preferito non parlare apertamente della sua vita privata ma ha ammesso di sentirsi diversa rispetto all'ultima edizione della trasmissione. "Ho voglia di rimettermi in pista - ha spiegato Ilary - è come se ci fosse un prima e un dopo. È un po' come quando uno torna dall'Isola, io lo chiamo periodo di transizione. Sono curiosa di vedere cosa succederà. L'Isola ti cambia, ti lascia qualche strascico e io lo so bene. I cambiamenti sono necessari e devi navigare a vista. Guai se resti fermo e se pensi di essere in un porto sicuro".

Ilary Blasi si confessa: "Sono timida"

"Sono timida - ha aggiunto Ilary Blasi - e questo atteggiamento fa parte di me fin da quando ero piccola. Sono una che guarda il bicchiere mezzo pieno, che non pensa mai male. E poi forse è vero, a volte può essere anche una difesa, la butto in caciara per proteggermi. Manifesto poco le emozioni, ho pudore a farlo, difficilmente mi arrabbio, non sono litigiosa e non vedo sempre la malizia negli altri". E poi ancora: "Chi mi conosce dice che in tv sono Ilary. Non ho filtri, porto quello che sono, quel mix di intrattenimento e leggerezza. Vedo la tv come la vita, il mio atteggiamento non è studiato e non ho l'ansia da prestazione. Sono tranquilla, è un lavoro che è partito come un gioco ed è diventato serio. Non sono capace di essere impostata, per me è come se fosse una festa".