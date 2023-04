Ilary e Bastian sempre più famiglia: ecco cosa hanno fatto con Isabel Totti

Non si nascondono più da qualche tempo, Ilary Blasi e il suo nuovo compagno, l'imprenditore tedesco Bastian Muller. La coppia ha sempre cercato di mantenere per qualche tempo un certo riserbo sulla relazione, probabilmente anche per non infiammare ulteriormente la situazione, già calda rispetto alla defintiva rottura tra la presentatrice e l'ex numero 10 della Roma Francesco Totti. La showgirl ha però ritrovato la serenità perduta con Bastian, come testimoniano le sue ultime stories su Instagram.