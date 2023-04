Tapiro d'oro a Ilary Blasi: "Totti? La casa all'Eur è sempre aperta"

Tapiro d'oro di Striscia la notizia a Ilary Blasi per l'ultima gaffe alla nuova edizione de L'Isola dei Famosi. "A me i normodotati non piacciono", ha dichiarato la bionda presentatrice confondendo “normodotati” con “normotipo”, durante la puntata d’esordio del reality show. Una gaffe che, sommata ai battibecchi a distanza con l’ex Francesco Totti, ha convinto Valerio Staffelli a consegnare alla conduttrice l'ambita statuetta, l’ottava della sua carriera.

A Striscia la notizia Ilary Blasi parla di Totti

"Ma diciamoci la verità, a chi è che piacciono i normodotati?", ha replicato Ilary a Striscia la notizia. Alla domanda se ha davvero cambiato la serratura della villa all’Eur per non far entrare Totti, ha invece così risposto: "Francesco può entrare quando vuole, la casa è sempre aperta". "E con il nuovo compagno, il tedesco Bastian Muller, in che lingua comunica?", ha infine chiesto Staffelli. Blasi ha ammesso di non sapere il tedesco e di parlare un inglese maccheronico.