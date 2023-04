Ilary non dimentica Totti: lo dicono i tatuaggi, ecco il motivo

Nonostante la difficile separazione Francesco Totti resta per Ilary Blasi un uomo importante e viceversa. In barba a quanto trapelato negli scorsi mesi, la conduttrice Mediaset non ha cancellato alcun tatuaggio dedicato all'ex capitano della Roma. Sul suo corpo sono ancora ben evidenti gli omaggi che ha realizzato per l'ex calciatore nel corso dei venti anni insieme. E Ilary non ha fatto nulla per nasconderli, anzi li ha messi ben in evidenza con un look sexy a L'Isola dei Famosi, che è tornata a condurre ad un anno dalla rottura con l'ex marito.